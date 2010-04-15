Херсонський губернатор передумав вивішувати радянські прапори

Голова Херсонської облдержадміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО відмінив рішення про підняття радянських прапорів на адміністративних будівлях в області 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розпорядженні голови ОДА №336 від 14 квітня «Про внесення змін у доповнення до плану заходів з підготовки та відзначення в області 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 років», текст якого розміщено на офіційному сайті установи.

У пункті 7 доповнення до плану заходів вказано замість «прапорів країни-переможця у Великий Вітчизняній війні» доручається використовувати у святкових заходах «символіку років Великої Вітчизняної війни».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня голова Херсонської ОДА А.ГРИЦЕНКО підписав розпорядження «Про додаткові заходи щодо відзначення в області 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», в якому доручив органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у День Перемоги перед адмінбудівлями разом із Державним прапором України розмістити прапор держави-переможця у Великій Вітчизняній війні із зображенням серпа і молота. Також документом рекомендувалося «підприємствам, установам, організаціям, які розташовані на території області, долучитися до виконання цього завдання».

Це рішення губернатора викликало обурення у суспільстві. Зокрема, Херсонська обласна організація Всеукраїнського об‘єднання "Свобода" заявила про намір звернутися до суду та прокуратури із вимогою скасувати вищевказане розпорядження.

Народні депутати від НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО та Ольга ГЕРАСИМ’ЮК з цього приводу звернулися до Президента України В.ЯНУКОВИЧА.