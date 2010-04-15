До 65-річчя з Дня Перемоги - чистий парк Перемоги у столиці!

17 квітня 2010 року о 10.00 у парку Перемоги (м. Київ, вул. Малишка,1) розпочнеться Акція присвячена Дню Довкілля , який цього року відзначається 17 квітня, та на честь 65-річчя з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній Війні.

Організатор заходу - Всеукраїнська громадська організація “Громадський рух “За Майбутнє” запрошує всіх небайдужих громадян приєднуватись до прибирання парку Перемоги, в якому братимуть участь більше 200 членів Громадського руху, учасників Ш Військово-патріотичного збору до 65-річчя з Дня Перемоги у АР Крим (травень 2010 року). 17 квітня у День Довкілля за ініціативи Всеукраїнська громадська організація «Громадський рух «За Майбутнє» подібні заходи будуть проведені по всіх регіонах України.

Мета Акції - привернути увагу якнайбільшої кількості мешканців міста до проблем довкілля, адже чистота і краса столиці залежить не тільки від комунальних служб, а і від кожного з нас.

Організатори закликають активну та патріотично налаштовану молодь взяти участь у акції на знак пошани переможців Великої Вітчизняної Війни.

Збір учасників 17 квітня 2010 року о 9 годині 30 хвилин у Парку Перемоги ( станція метро Дарниця) біля пам’ятника Визволителям, на перехресті вул. А. Малишка, 1 та вул. Генерала Жмаченка).

Всеукраїнська громадська організація “Громадський рух “За Майбутнє”

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