Клюєв дорікає депутатам, що 177 сторінок могли б і вночі прочитати

Перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважає, що за бажання народні депутати могли ознайомитися з програмою соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, попри те, що документ на 177 сторінках було подано у Верховну Раду увечері 14 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, так А.КЛЮЄВ відповів на зауваження представників фракції БЮТ про те, що проект документа не був розглянутий у парламентських комітетах, і депутати фактично не встигли ознайомитися із змістом програми.

"Я розумію незручності - це 177 сторінок. І за бажання можна було ознайомитися", - заявив А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив, що уряд на даний момент працює фактично "з коліс", проте вже підготував програму розвитку країни і проект держбюджету.

"Якщо ми говоримо, як нормально працювати, то ми ці всі документи повинні готувати півроку. Час не чекає, країна в небезпеці і треба йти на якісь втрати", - відзначив А.КЛЮЄВ.

Разом з тим, Голова ВР Володимир ЛИТВИН відзначив, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО не подавав проект програми соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, а подав тільки програму діяльності уряду на 2010 рік, а це, наголосив В.ЛИТВИН, різні документи.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні розглядає Державну програму соціально-економічного розвитку України на 2010 рік, розроблену урядом і схвалену на засіданні Кабінету Міністрів 14 квітня.