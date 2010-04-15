Медведько: у справі Гонгадзе можуть з'явитися й інші фігуранти

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не виключає, що за результатами додаткових фоноскопічних експертиз записів колишнього майора державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з`являться нові фігуранти.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 65 від 15 квітня).

«Ми завершуємо розслідування цієї кримінальної справи. Думаю, завершимо в липні-серпні цього року – раніше ніяк не вийде. Тривалий час проводилася дуже складна міжнародна фоноскопічна експертиза (записів, переданих М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ Генпрокуратурі). Після того, як ми наприкінці 2009 року одержали висновок, у нас з`явилися нові питання, і були призначені додаткові фоноскопічні експертизи, які зараз проводяться», - повідомив О.МЕДВЕДЬКО.

Він також нагадав, що Генпрокуратура провела шість судово-медичних криміналістичних експертиз черепа і залишків кісток.

«Вони підтверджують, що кістки належать загиблому журналістові Гонгадзе. Але в справі є ще потерпілі – мати і дружина, які хочуть, щоб ми також провели міжнародну експертизу в США. Одержавши їхні побажання, ми відразу включилися в роботу і до останнього часу перебували в переговорному процесі. І лише зараз одержали підтвердження – в США готові провести цю експертизу. Але для цього ми маємо надати їм цілий перелік документів. І лише після того, як їх вивчать, вони остаточно скажуть: так, ми проводитимемо цю експертизу», - зазначив генпрокурор.

Що стосується звинуваченого колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що «він працює зі слідчим, надає свідчення, які підтверджуються іншими матеріалами справи. Можливо, у справі з`являться й інші фігуранти».

При цьому генеральний прокурор уточнив, що «працювати з іншими особами» слідство зможе лише після отримання результатів додаткових фоноскопічних експертиз.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО у присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

29 жовтня 2009 р. М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів (що стосуються справи Г.Гонгадзе), нібито зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне осінню 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепи, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Разом з тим у Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогоднішній день знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».