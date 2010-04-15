Янукович вперше після виборів зустрівся з губернаторами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головами обласних державних адміністрацій першочергові проблеми розвитку регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ вперше після виборів зустрівся з головами обласних державних адміністрацій.

У порядку денному було обговорення актуальних питань забезпечення зростання аграрного виробництва, державної допомоги селянам у придбанні паливно-мастильних матеріалів і добрив, створення муніципальних фондів та використання муніципальних кредитів для розвитку регіонів, підготовки до Євро-2012, особливо у Києві та Львові, підготовки до нового опалювального сезону, енергозабезпечення, оплати за спожитий газ, впровадження у комунальному господарстві країни нових технологій.

“Велика перерва в розвитку регіонів, яка тривала кілька останніх років, завершилася”, - резюмував за результатами зустрічі Президент.