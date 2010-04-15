Табачник пояснив, у чому унікальність «папуаської України»

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК вважає за необхідне перевести вищі навчальні заклади, які підпорядковані органам виконавчої влади, у підпорядкування Міністерству освіти та науки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Тому ми єдина папуаська країна, де 28 центральних органів виконавчої влади мають вищі навчальні заклади. Це значить, 28 бюрократичних установ», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, він вважає, що в Україні занадто багато вищих навчальних закладів. Зокрема, в Україні з більш як 45 млн. населенням вишів більше, ніж у Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі, Італії та Бельгії разом узятих, загальна чисельність населення яких становить 226 млн.

Також Д.ТАБАЧНИК повідомив, що найближчими роками вищу освіту чекають «великі випробування». Зокрема, за словами міністра, школу в Україні закінчують 380 тис. учнів, а у ВНЗ більш як 800 тис. місць. Тобто на одного випускника припадає 2,5 місця у вищих навчальних закладах.

Д.ТАБАЧНИК повідомив, що міністерство вважає за необхідне об’єднати виші, а також закрити деякі факультети, кафедри та напрямки навчання, адже їх велика кількість, а це не сприяє якості навчання.