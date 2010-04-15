Томенку здалося, що програму Азарову писали представники нацменшин

У заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА серйозне занепокоєння викликає соціально-гуманітарна складова Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, яку сьогодні в першому читанні ухвалили депутати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, під час обговорення проекту урядової програми в парламенті М.ТОМЕНКО сказав, що вона написана для галузей економіки, а не для людей.

Він наголосив, що вперше за останній період, завданням діяльності всієї системи влади і уряду на переш місце ставиться банківська система, модернізація економіки, підприємництво тощо. «Хоча у всіх цивілізованих країнах головними завданнями влади є інструменти підвищення якості життя людини», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

«Якщо оцінювати «Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» загально, то складається враження, що вона, як мінімум, призупиняє виконання передвиборчої програми Віктора ЯНУКОВИЧА на 2010 рік. Оскільки, починаючи, від таких пафосних завдань як прагнення України за десять років ввійти до двадцятки найбільш економічно розвинених країн, збільшення народонаселення до 50 мільйонів до 2020 року і закінчуючи податковими канікулами на 5 років, зниженням ПДВ тощо, то стратегії їх реалізації немає в десятому наближенні», - відзначив заступник голови ВР.

Натомість, за словами М.ТОМЕНКА, серйозне занепокоєння викликає соціально-гуманітарна складова програми. «Я не пам’ятаю жодного документу незалежної України та, чесно кажучи, важко уявити документи Комуністичної партії України, яка керувала Радянською Україною, де б не ставилося питання про підтримку української мови, української культури, українських традицій, - сказав М.ТОМЕНКО. - Натомість, в документі, який ми бачимо сьогодні, не тільки не ставиться питання про підтримку, а взагалі жодного разу на згадуються слова «українська мова», «українські традиції». За його словами, «українська культура» згадується один раз в контексті її неконкурентоздатності. Політик наголосив: «Складається враження, що дану програму писали виключно представники національних меншин України, оскільки необхідність підтримки національних чи етнічних меншин України згадується десятки разів, натомість незрозуміло, хто ж буде забезпечувати культурні, освітні права власне українців в своїй єдиній державі».

М.ТОМЕНКО зазначив, що в тексті програми стали модними радянські терміни про «вітчизняну» економіку, законодавство тощо. «Можливо, нова влада ближчим часом, з міркувань боротьби з патріотизмом, взагалі заборонить вживати термін «національне» законодавство, бо слово «національні» інтереси так само відсутнє у даному документі», - сказав він.

Віце-спікер також підкреслив, що у програмі практично відсутня системна стратегія розвитку фізичної культури і спорту, пропагування здорового способу життя. За його словами, для просування ідей здорового способу життя пропонується всього два пункти програми. «Куций розділ про підтримку інформаційного простору, який, наприклад, передбачає збільшення поширення програм Національної радіокомпанії аж на 2,5%», - сказав він та нагадав, що, окрім УР1, існує, ще, як мінімум, освітній і культурний радіоканал, але «зрозуміло, що йдеться про нерозуміння урядом важливості належної підтримки національного теле- та радіопростору».

М.ТОМЕНКО зауважив, що, коли йдеться про такі світоглядні речі то, можливо, єдиний позитив, який порадував у програмі, – це «зупинення, або моніторинг ідеології сексизму, якою хибують нинішні керівники української держави. У всякому разі, якщо вірити програмі, то ні Президент, ні прем’єр-міністр найближчим часом не будуть говорити про те, що жінки не мають права працювати в уряді чи займати якісь посади в державі, оскільки проголошуються рівні можливості жінок та чоловіків у всіх сферах життя».