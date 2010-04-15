Тимошенко хоче заборонити Януковичу вивозити високозбагачений уран

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиція розробить законопроект про заборону вивезення високозбагаченого урану з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду, коментуючи заяву Віктора ЯНУКОВИЧА про вивезення з Україні високозбагаченого урану.

«Сьогодні на засіданні уряду я хотіла б, щоб ми розглянули і прийняли рішення про розробку і внесення до Верховної Ради законопроекту, який дає можливість Україні зберігати на своїй території високозбагачений уран, забороняє його передавати за межі України і тим самим забезпечувати підтримку і необхідний розвиток нашої вітчизняної науки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції переконана, що одноосібне рішення Віктор ЯНУКОВИЧА про відмову від уранових матеріалів принижує Україну та українських вчених та виключає країну з конкурентного середовища.

«Я думаю, що таке рішення не має стати в Україні реальністю», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт володіння високозбагаченим ураном підвищує вагу держави в міжнародних відносинах, а також дає можливість державі брати участь у всіх значних міжнародних переговорах. «Україна є однією з небагатьох країн, які зробити дуже чіткі кроки щодо відмови від використання ядерної зброї, але в той же час відмовляти Україні в праві використовувати збагачений уран в наукових цілях – це було б стосовно України несправедливо і нелогічно”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке відбулося у закритому режимі 9 квітня 2010 року. За даними поінформованих джерел УНІАН, це рішення стосувалося ініціативи української сторони відмовитися від запасів високозбагаченого урану.

12 квітня у США Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.