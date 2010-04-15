Сверстюк каже, що засідання парламенту - клінічна картина

Президент Українського пен-клубу, відомий український дисидент Євген СВЕРСТЮК не вірить, що новій владі вдасться масштабна деукраїнізація. Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Не вважаю, що почалася чи почнеться масштабна деукраїнізація. Гадаю, влада не має великого впливу на українське суспільство і не має майже ніякого авторитету. Тому навряд чи можна говорити про деукраїнізацію. Вони лише затопчуть багато того, що було посіяно. Це як у старій пісні: «А ви просо сіяли, а ми вам його потопчемо». Це саме та команда, яка топтатиме й думатиме, що вона роблять діло”, - каже Є.СВЕРСТЮК.

На його переконання, “зараз українські державницькі настрої прийшли в норму. Тобто в народі є набагато більше сил, котрі їм можуть протистояти, ніж вони собі уявляють”.

При цьому Є.СВЕРСТЮК сподівається, що “влада спроможеться показати якесь своє інше обличчя, але державне, українське… Але вони не можуть піднятися вище від свого минулого, яке було кримінальним. Невипадково люди вимикають радіо чи телевізор, коли передають засідання парламенту. Бо це ж клінічна картина. У нас у політику пішли люди зіпсуті комуністичним режимом, жадібні до матеріальних благ, безпринципні. Це не є нормально”.

На прохання прокоментувати ті «реформи», які намагається впровадити теперішній міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, Є.СВЕРСТЮК відповів: “Д.ТАБАЧНИК є людиною абсолютно пересічною і не вартою уваги. Те, що він пише, викликає здивування у розумінні інтелектуальному. Треба розуміти, що Д.ТАБАЧНИК кинутий нам як пробний камінь. Це виклик. Але мене дивує, що цей виклик, не вигідний ЯНУКОВИЧУ, усе-таки зроблений”.

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