Міністрів Тимошенко на засідання Кабміну Азарова не пускатимуть

Кабінет міністрів України відмовив опозиційному уряду у можливості брати участь у своїх засіданнях.

Про це йдеться в листі міністра Кабінету міністрів України Анатолія ТОЛСТОУХОВА до опозиційного уряду, обнародуваному на засіданні опозиційного уряду.

Зокрема, А.ТОЛСТОУХОВ зазначає, що повноваження опозиційного уряду визначені статтею 72 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». До таких повноважень віднесено отримання за відповідним запитом від Кабміну інформації та копій прийнятих ним актів, здійснення моніторингу діяльності уряду та контролю за розробленням і виконанням держбюджету.

«Зазначеною статтею на Кабінет міністрів не покладено обов’язок щодо надсилання опозиційному уряду порядку денного засідання разом з відповідними матеріалами, а також не передбачено можливість участі його представника у засіданнях Кабінету міністрів України», - йдеться в листі А.ТОЛСТОУХОВА.