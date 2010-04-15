Експерт побачив, що триває операція «Порятунок рядового Януковича»

Провідні українські політологи називають прогнозованою позицію фракції Партії регіонів щодо голосування за законопроекти соціального спрямування, проте вважають, що серйозних наслідків для команди нинішнього Президента найближчим часом вона не матиме.

Про це свідчать результати опитування, проведеного PR-групою «Polittech».

Так, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати від діючого Президента виконання його соціальних передвиборчих обіцянок, адже провальне голосування Верховною Радою низки законопроектів, завдяки не голосуванню фракції Партії регіонів, поставило під сумнів серйозність намірів влади підвищувати соціальні стандарти, і наскільки прогнозованою була така позиція команди Віктора ЯНУКОВИЧА, та які це може мати наслідки для його політичної сили і самого Президента, політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО сказав: “Виглядає так, що нині проводиться операція, яку можна назвати «Порятунок рядового ЯНУКОВИЧА». За словами експерта, “команда Партії регіонів на всіх рівнях брутально порушуючи власні обіцянки перед виборцями, намагається не стільки сама утриматися при владі, скільки утримати там Віктора ЯНУКОВИЧА”. “Йдеться про те, що для ЯНУКОВИЧА зобов‘язання перед власними виборцями важать набагато менше, ніж зобов‘язання перед власним інвестором. Тобто – олігархом, який вклав гроші в його передвиборчу кампанію”, - впевнений В.ЦИБУЛЬКО.

Він нагадав, що “свого часу на такій же політиці погорів Президент ЮЩЕНКО, який, так само перемігши на виборах, заходився виконувати зобов‘язання в першу чергу перед своїми інвесторами”. “Найкращою і найсвіжішою ілюстрацією розрахунку з інвестором нині є судове рішення про стягнення з «Нафтогазу України» боргу на користь «Росукренерго». А що ж виборець? Терпіння виборця триватиме, допоки буде оприлюднено зрозумілу програму дій влади, яку виборець оцінить, і вирішить, що заради її реалізації можна трошки потерпіти. Але команда ЯНУКОВИЧА не має зеленого поняття, як і навіщо створюються подібні програми”, - вважає В.ЦИБУЛЬКО. На його думку, “в цьому можна буде переконатись найближчим часом, коли буде оприлюднено Державний бюджет поточного року: тоді за секторальним аналізом буде видно, наскільки ЯНУКОВИЧ та його команда орієнтовані на покриття збитків, яких зазнали їхні олігархи – інвестори під час кризи та під час виборів”. “Чим інтенсивніше ЯНУКОВИЧ покриватиме ці збитки за рахунок інтересів пересічних виборців, тим швидше падатиме його популярність та довіра до нього з боку людей, які за нього голосували”, - переконаний експерт.

Цілком прогнозованою нинішню ситуацію вважає директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО. “Бо у дуже багатьох моментах своїх соціальних обіцянок влада не враховувала, із якою динамікою буде розвиватись економічна криза. Нині «система захисту» команди Партії регіонів та Віктора ЯНУКОВИЧА буде побудована по двох напрямках: по-перше, у коаліції за соціальні питання відповідає Блок Литвина, тож будь-які проблеми у цій сфері будуть переадресовуватись саме цій політичній силі. По-друге, буде проголошено, що спочатку треба ухвалити бюджет, врахувати усі наявні макропоказники, такі, як показник інфляції. А вже потім, після того, як бюджет вступить в силу, можна буде розглядати питання соціальних стандартів та соціального захисту”, - припустив К.БОНДАРЕНКО.

Щодо реакції виборців, то за словами експерта, “наші виборці давно вже не пов‘язують своє майбутнє із своїм політичним вибором”. “Нині вже мало хто пам‘ятає, що у передвиборчій програмі Президента ЮЩЕНКА не було жодного слова про євроінтеграцію. Але голосували за нього свого часу великою мірою саме як за людину, яка «обіцяє прокласти шлях до Європи». Те саме відбувається і зараз, тому що наші виборці програм своїх обранців не читають, а якщо читають – то через місяць після виборів ніхто вже не пам‘ятає, про що там йшлося”, - наголосив К.БОНДАРЕНКО.

Як вважає політолог Володимир ПОЛЯКОВ, “ніхто і не очікував, що Партія регіонів виконуватиме передвиборчі соціальні обіцянки, тому що вони були відверто популістськими і такими, які виконати просто неможливо”. Проте, на його думку, в короткостроковій перспективі Партія регіонів не втратить підтримки виборців. “Але згодом, коли вже буде прийнято Держбюджет і коли люди стикнуться із тим, що цей документ не є соціально спрямованим, тоді можна очікувати, що буде значно падати рівень підтримки Партії регіонів та Віктора ЯНУКОВИЧА. Тобто мова йде поро середньострокову перспективу”, - підкреслив він.

Експерт переконаний, що “команда ЯНУКОВИЧА стала заручником своєї ж популістської риторики під час передвиборчої кампанії. Адже, попри те, що чинна влада перед виборами запевняла, що не братиме кредитів у Міжнародного валютного фонду, вона все ж таки буде змушена це робити (ми бачимо, що ЯНУКОВИЧ уже проводить зустрічі із представниками цієї міжнародної фінансової організації). А однією із вимог МВФ є зменшення дефіциту бюджету. Коли ж збільшувати соціальні видатки, то це навпаки призведе до збільшення дефіциту”.

У свою чергу директор центру політичного аналізу ”Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що “поки що особливих наслідків такої поведінки команди ЯНУКОВИЧА не буде”. За його словами, “звичайно, опозиція зацікавлена у тому, щоб акцентувати увагу суспільства на неприйнятті певних соціальних законів. Але більшість пересічних громадян абсолютно не цікавиться подіями у Верховній Раді - переконаний, що вони про ці закони навіть не чули”.

Також В.ФЕСЕНКО припускає, що “із суто тактичних міркувань регіоналам зараз невигідно виконувати власні передвиборчі, популістські, обіцянки”. Тому, вважає він, до внесення та розгляду у Верховній Раді бюджету-2010, жодного позитивного голосування щодо цих законопроектів не відбудеться. “Але, як уже було сказано, у найближчій перспективі (протягом місяця – двох) це не спричинить ані падіння популярності Віктора ЯНУКОВИЧА, ані будь-яких інших негативних наслідків для його політичної сили”. – впевнений експерт.