Портнов показав свій мільйон і Mercedes

Заступник глави адміністрації президента Андрій Портнов у 2009 році заробив 441 тисячу гривень.

Про це свідчить його декларація про доходи, яка є у розпорядженні "Української правди".

Зокрема, з цих коштів заробітна плата склала 232 тисячі гривень, доходи від науковий, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) - 65 тисяч, дивіденди, проценти, роялті - 108 тисяч та матеріальна допомога - 36 тисяч гривень.

Водночас члени родини Портнова заробили 337 тисяч гривень, з яких 81 тисяча - це дивіденди, проценти та роялті, 256 тисяч - дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності.

Крім того, згідно з декларацією, чиновнику належить земельна ділянка загальною площею 0,135 га, квартира площею 102 кв. м та садовий (дачний) будинок площею 300 кв. м.

Члени його родини мають земельну ділянку загальною площею 0,135 га, квартиру площею 77 кв. м та садовий (дачний) будинок площею 300 кв. м.

Портнову також належить легковий автомобіль Mercedes S-500 (об`єм двигуна 5000 куб. см), а членам його сім`ї - Audi-Q7 (об`єм двигуна 3000 куб. см).

Крім того, заступник глави адміністрації президента має на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах 1 мільйон 80 тисяч гривень. На рахунках членів його родини є 813 тисяч гривень.