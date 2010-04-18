Янукович про культурну спадщину і національну ідентичність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників сфери охорони пам’яток історії та культури з професійним святом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у вітанні з нагоди Дня охорони пам`яток історії та культури Президент наголосив, що на працівників цієї сфери покладено високу відповідальність - «зберегти і передати майбутнім поколінням успадковані з минулого унікальні пам`ятки культурної спадщини, які є свідченням історичного поступу нашого народу та невід`ємною часткою загальнолюдських цінностей».

В.ЯНУКОВИЧ висловив вдячність працівникам сфери охорони пам’яток за професіоналізм та громадянське сумління, за самовіддану подвижницьку працю і відданість благородній справі збереження національного культурного надбання нашої держави.

«Упевнений, що це запорука надійної охорони пам`яток - потужної складової національної ідентичності, важливого чинника консолідації та розвитку українського суспільства. У цей святковий день бажаю здоров`я, миру, щастя та добробуту вам і вашим близьким», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.