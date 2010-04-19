Одеський губернатор відмовився від єдиної україномовної газети

У правлінні Національної спілки журналістів України викликало подив одностороннє рішення новопризначеного губернатора Одеської області Едуарда МАТВІЙЧУКА про вихід облдержадміністрації зі складу засновників єдиної в регіоні україномовної газети «Чорноморські новини».

Про це йдеться в заяві голови НСЖУ Ігоря ЛУБЧЕНКА, копія якої є в розпорядженні УНІАН.

Як підкреслив керівник Спілки журналістів, цей крок губернатора «ніяк не узгоджувався з іншим засновником - трудовим колективом редакції».

«Дивує вже саме такий недемократичний підхід керівника області до проблеми життєдіяльності преси, - наголошує голова НСЖУ. - Що - думка людей, які стільки років випускали і випускають «Чорноморські новини», для нього нічого не значить? І не треба було зустрітися з ними, обговорити проблему, пояснити свій крок і знайти спільне рішення?»

«Панові голові облдержадміністрації годилося б знати, - акцентується в документі, - що вийти з числа співзасновників одна сторона може лише за згодою іншої. Це по-перше».

По-друге, наголосив І.ЛУБЧЕНКО, «провівши передплату на 2010 рік, облдержадміністрація і редакційний колектив тим самим підтвердили своїм читачам, що вони отримуватимуть видання до 1 січня 2011 року. Як вийти з цієї ситуації?».

Однак «виникають й інші запитання, - зауважує І.ЛУБЧЕНКО. - З перетворенням газети на видання трудового колективу журналісти втрачають право на одержання пенсії, прирівняної до пенсії державного службовця. Але ж закони України не дозволяють звужувати права громадян. Як думає голова облдержадміністрації вийти зі створеної ситуації?».

Друковані засоби масової інформації, засновані органами влади, перебувають на порозі реформування, констатується в документі. Проект відповідного закону передбачає «вирішення майнових проблем редакцій, пенсійного забезпечення їхніх працівників. Він, на жаль, ще не схвалений Верховною Радою. То для чого ставити воза попереду коня?», зазначив керівник НСЖУ.

Підсумовуючи наведені аргументи, голова Національної спілки журналістів закликав Е.МАТВІЙЧУКА «скасувати рішення про вихід Одеської облдержадміністрації зі складу співзасновників «Чорноморських новин», зауваживши, що НСЖУ «уважно стежитиме за розвитком подій».