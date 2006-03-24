СБУ часів Турчинова знищила справу Могилевича

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом знищення співробітниками СБУ документів оперативно-розшукової справи, заведеної на російського бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, який нібито має причетність до компанії “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник генерального прокурора Віктор ШОКІН.

За його словами, «на жаль, при керівництві паном ТУРЧИНОВИМ Службою безпеки було знищено ОРС (оперативно-розшукову справу) на пана МОГИЛЕВИЧА. Вона велася впродовж 12 років СБУ, де використовувались спеціальні можливості дуже вдало».

Як сказав В.ШОКІН, з невідомих причин 8 вересня 2005 року за розпорядженням тодішнього заступника голови СБУ Андрія КОЖЕМЯКІНА матеріали ОРС (20 томів) було знищено “за 40 хвилин”.

За словами В.ШОКІНА, розпорядження А.КОЖЕМЯКІНА про знищення ОРС мотивувалось тим, що «ОРС втратила історичну цінність». Він зазначив, що співробітники Генпрокуратури офіційно викликали А.КОЖЕМЯКІНА до свого відомства для надання пояснень, той обіцяв з’явитися на бесіду, але з невідомих причин поки що не з’явився, при цьому в одній із розмов зі співробітниками Генпрокуратури зазначив, що зараз зайнятий виборчим процесом.

Заступник генпрокурора також повідомив, що керівництво Генпрокуратури, МВС та СБУ підготувало проект інструкції, що матеріали заведених оперативно-розшукових справ можуть бути знищені лише у випадку, коли з ними ознайомиться генеральний прокурор і дасть на це згоду.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року «Нафтогаз України», «Газпром» і «РосУкрЕнерго» підписали угоду про поставки газу до України. Поява «РосУкрЕнерго» як постачальника газу до України викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії, які лунають на її адресу від ряду політиків.

Раніше лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що, за її даними, відношення до «РосУкрЕнерго» мають екс-голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО, перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор ВОРОНІН і бізнесмен С.МОГИЛЕВИЧ.

12 січня член фракції БЮТ, заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з корупцією та оргзлочинністю Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що, за наявною у нього інформацією, під час підписання у Москві угоди між НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Газпром» і «РосУкрЕнерго» був присутній С.МОГИЛЕВИЧ, “який, за повідомленнями ЗМІ, перебуває у міжнародному розшуку, оголошеному Федеральним бюро розслідувань”.

28 липня 2005 року на прес-конференції у Києві журналіст Володимир БОЙКО заявив, що “останнім часом у декілька іноземних представництв України, зокрема, Посольство України в Швеції, надійшло офіційне звернення західних спецслужб у зв`язку з підготовкою замаху на Ю.ТИМОШЕНКО”. За його словами, згідно з інформацією шведських спецслужб, до підготовки замаху можуть бути причетні структури С.МОГИЛЕВИЧА або структури, “невдоволені можливою зміною власників Нікопольського заводу феросплавів і “Криворіжсталі”. Того ж дня заступник голови СБУ Василь КРУТОВ підтвердив УНІАН, що Служба безпеки України днями одержала інформацію одразу від декількох посольств України за кордоном про наявність у них інформації про можливу підготовку замаху на життя Ю.ТИМОШЕНКО.