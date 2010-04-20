Міністрів Тимошенко викликають у ГПУ

Генеральна прокуратура засумнівалася в законності збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 12 млрд. грн. Цю допемісію 23 лютого минулого року ініціював Кабінет Міністрів Юлії Тимошенко. Збільшення статутного капіталу тоді дозволило «Нафтогазу» вчасно розплатитися з «Газпромом» за російський газ.

Як повідомив «Делу» прес-секретар Генпрокуратури Юрій Бойченко, зараз перевірку законності допемісії проводить Головне Контрольно-ревізійне управління. «Генпрокуратура, у свою чергу, контролює цей процес", - уточнив прес-секретар.

Проте стало відомо, що надавати свідчення у цій справі в прокуратуру вже запрошені екс-міністр палива і енергетики Юрій Продан, його колишній перший заступник Олег Бугаєв, колишній в.о. міністра фінансів Ігор Уманський, а також колишній глава НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина.

Ігор Уманський, який очолював у 2009 році Мінфін, підтвердив, що одержав запрошення дати свідчення слідчим органам. «Я збираюся в Генпрокуратуру в середу», - коротко відзначив він. При цьому Уманський запевнив, що з суттю претензій Генпрокуратури його поки не ознайомили.

У «Нафтогазі» інформацію про те, що ними зайнялася прокуратура, поки не коментують.