Медведєв і Янукович вирішили, що для ЧФ РФ вистачить ратифікації

Новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали сьогодні у Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як йдеться у документі, строк перебування ЧФ Росії в Україні подовжено на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України та Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачено продовження його дії ще на п’ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.