17.00 - звичний час провести мітинг на підтримку Луценка і отримати прапор

Близько 10 тис. жителів Рівного провели мітинг на підтримку громадянського руху «Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17.00 виступами артистів української естради.

Після цього зі своїми промовами до людей звернулися лідери “Народної самооборони” Тарас СТЕЦЬКІВ та Юрій ЛУЦЕНКО. Вони закликали людей об’єднуватися для встановлення контролю над владою.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, український народ обрав цю владу для того, аби вона покращила його життя. Але на сьогодні перемагають політичні амбіції. Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що в розвинених європейських країнах люди виходять на мітинги та демонстрації з метою захистити свої права, і в них це виходить. Так само й український народ повинен об’єднатися і примусити обраних ним політиків виконувати свої передвиборні обіцянки.

Також Ю.ЛУЦЕНКО закликав людей приєднуватися до Маршу справедливості, який планується провести навесні в Києві.

Наприкінці мітингу Ю.ЛУЦЕНКО передав учасникам мітингу великий прапор з символікою «Народної самооборони», після чого прозвучав національний гімн України.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».