Політолог: влада прагнула дати газ олігархам за будь-яку ціну

Підписання договору між Україною і Росією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі на 25 років зумовлене «зацикленістю» нинішньої влади на економіці, заявив в інтерв`ю УНІАН політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«Та влада, яка бажає за будь-яку ціну знизити ціну на російський газ для українських підприємств, які є власністю олігархів, тісно пов`язаних з владою, така влада неминуче програє під час переговорів, йдучи на дуже великі поступки», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Крім того, експерт вважає, що договір між РФ і Україною було підписано на користь Росії і власників підприємств в Україні.

«Драма нинішньої влади в тому, що вона дуже зациклена на економіці, хоча, можливо, на даному етапі це й має об`єктивні підстави. Але економічний фетишизм або економіка за будь-яку ціну призводять до того, що ця економіка може залишитися без держави. Цю економіку й країну прив`яжуть до сильного геополітичного центру влади», - вважає політолог.

На думку В.КАРАСЬОВА, влада, інтереси якої не виходять за рамки господарських завдань, втрачає стратегічну далекоглядність, якої потребує Україна.

Він відзначив, що підписання договору з РФ не додасть згоди в суспільстві і поглибить розкол в українській еліті. На думку В.КАРАСЬОВА, російська сторона виграла, одержавши Севастополь і гарантії перебування Чорноморського флоту.

«А нам і нинішня влада, і нинішній Президент, і віце-прем`єр ТІГІПКО обіцяли сильну Україну. Чи не вийде так, що ще не пройшло 100 днів, а ми ж замість сильної України одержуємо протилежно інше і в економічному, і в геополітичному сенсі», – резюмував експерт.