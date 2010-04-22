Томенко: угоди у Харкові підписані між днями народження Гітлера і Леніна

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що голова ВР Володимир ЛИТВИН не підпише розпорядження про проведення 24 квітня позачергового засідання парламенту за ініціативою опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Якщо не буде підписане розпорядження, а я прогнозую, що воно не буде підписане, це дасть нам підказку того, як змобілізуватися і не допустити у вівторок подій, які загрожують нашій державності. Наша задача не допустити у вівторок ратифікації пакта МЕДВЕДЄВА-ЯНУКОВИЧА», - сказав він. М.ТОМЕНКО зауважив, що, як це не дивно, але угоди між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Д.МЕДВЕДЄВИМ були підписані між днями народженнями таких постатей як Гітлер та Ленін. «А історія вчить, що все, що пов’язано з цими двома постатями, не дуже добре для України закінчується», - сказав М.ТОМЕНКО.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яким чином фракції БЮТ та НУ-НС мають намір заважати ратифікації цих угод, М.ТОМЕНКО зауважив, що будуть задіяні всі законні методи.

«Всі законні методи ми передбачаємо. Подивимося, яка поведінка буде у коаліції. Ми передбачаємо всі методи включно блокування», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракції опозиції збирають підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу щодо вчорашніх угод, підписаних між президентами України та Росії.