Азаров вважає, що український Авіапром врятує лише Росія

Співробітництво з Російською Федерацією дасть змогу врятувати українську авіаційну промисловість.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Він підкреслив, що самостійно Україна не зможе розвивати цю галузь.

"Йдеться про те, чи буде промисловість наша авіаційна, чи буде вона взагалі існувати, чи не буде? Зуміємо ми самі її підняти, чи не зуміємо? Абсолютно очевидно, що не зуміємо, тому що за останні 10 років Україна побудувала всього лише три літаки", - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що Україна поставляла двигуни для російських вертольотів. "Зараз Росія запроектувала будівництво свого вертолітного заводу, тобто заводу з виробництва вертолітних двигунів. Скажіть, будь ласка, нам після цього... закривати завод "Мотор Січ"?, - зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що переговори про співпрацю в галузі авіабудування ведуться і висловив переконання, що сторонам вдасться домовитися про спільне виробництво військово-транспортного літака. "Ми вже ведемо серйозні переговори з цього приводу, ми домовимося про спільний випуск середньомагістральних літаків", - сказав прем’єр.

Він також підкреслив, що окрім авіабудування, планується розвивати співробітництво у галузі машинобудування, енергетики, розвитку транспортної інфраструктури.

Зокрема М.АЗАРОВ підтвердив, що ведуться переговори з російською стороною про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.