Партії регіонів нагадують, що закони в Україні ще ніхто не відміняв

Народний депутат України від БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, підписуючи угоду про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, порушив Закон "Про міжнародні договори України".

Як повідомляється на офіційному сайті лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, про це С.ПАШИНСЬКИЙ заявив напередодні в ефірі “5 каналу”.

"Хочеться це Партії регіонів чи ні - в Україні є закони, їх ніхто не відміняв. Один з них називається "Про міжнародні договори України". І там абсолютно чітко прописана процедура пролонгації діючих міжнародних угод. Я процитую: міжнародні угоди України подовжуються на підставі норм самої міжнародної угоди. В чинному договорі про базування Чорноморського флоту чітко прописана процедура: якщо в 2016 році жодна зі сторін не заявить про його розірвання, то він автоматично подовжується на п’ять років. Підписавши ці угоди - це пряме порушення закону", - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Закон України "Про міжнародні договори України" набув чинності 3 серпня 2004 року. Згідно з статтею 4, пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України подаються Міністерством закордонних справ України після проведення Міністерством юстиції України правової експертизи щодо відповідності проекту міжнародного договору Конституції та законам України.

Стаття 20 Закону передбачає, що "міжнародний договір України може бути пролонгований відповідно до умов, визначених самим міжнародним договором".