Угода про ЧФ РФ вже надійшла на ратифікацію у парламент

У п’ятницю, 23 квітня, до парламенту на ратифікацію надійшла угода стосовно продовження строку перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що дана угода направлена на розгляд профільних комітетів.

За словами спікера, він ознайомився з текстом угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України. В.ЛИТВИН зауважив, що текст даної угоди «є автентичним до того тексту, який був раніше оприлюднений в ЗМІ».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.