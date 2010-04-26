Лукашенко нагадує Медведєву про дві російські бази в Білорусі

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Україна виграє від продовження терміну базування Чорноморського флоту Російської Федерації на своїй території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив журналістам напередодні, 25 квітня.

"Я не вдаватимуся в подробиці - в Росії це вже активно коментують: навіщо Росії Чорноморський флот і т. ін. Це їхня справа, з ким там воювати. Це справа Росії: утримувати його або не утримувати, яка ціна цього флоту. Але своїх колег в Україні я хочу привітати з цією прекрасною перемогою: вони отримали декілька мільярдів доларів за підписання цього договору. Але я зараз не про це. Головнокомандуючий Збройних сил Росії, мабуть, забув, що на території Білорусі знаходяться дві діючі бази: в районі Барановичів і районі Вілейки. І можу нагадати, що на відміну від Севастополя, Росія платить нам нуль рублів і нуль копійок за оренду цих баз", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі уточнив, що основною функцією російської військової бази в районі Барановичів є раннє попередження про ракетний напад. "Це дуже важлива нова база, яку ми свого часу добудовували з Борисом Єльциним. Друга база забезпечує зв`язок із підводним флотом Російської Федерації в Атлантиці", - додав він.

"Якщо Президент Росії про це забув - і про Барановичі, і про Вілейку - час згадати", - підкреслив О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі нагадав, що білоруська армія захищає Росію на західних рубежах, складає основу військового угрупування Союзної держави. "На Заході у Російської Федерації, окрім білоруських Збройних сил, нікого більше немає", - підкреслив він, нагадавши, що на підписанні договору про єдину систему ППО наполягала Москва.