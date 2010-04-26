У ВР припинили трансляцію з Погоджувальної ради. Через сварку?

У Верховній Раді України припинено трансляцію для журналістів засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради розпочалися серйозні дебати і сварка між депутатами навколо питання ратифікації угоди щодо продовження строку перебування ЧФ РФ на території України.

В цей же час в кімнаті, де перебувають журналісти, припинилася трансляція, тобто зображення на екрані є - лише видно голову ВР Володимира ЛИТВИНА, але звуку немає. Ця ситуація триває вже 10 хвилин.

У прес-службі ВР журналістам повідомили, що трансляцію засідання припинено через про технічні неполадки.

Крізь прочинені двері до залу, де проходить засідання, чути вигуки.