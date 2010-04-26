Єфремов розказав, навіщо регіонали забарикадувались у ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що очолювана ним фракція не допустить зриву у парламенті ратифікації угоди між Україною та Росією з питань продовження строку перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи дійсно в сесійній залі парламенту цілодобово перебувають народні депутати-“регіонали”.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що тільки-но з’явилась загроза зриву роботи Верховної Ради, депутати від Партії регіонів “вдалися до деяких кроків” із забезпечення роботи парламенту цього пленарного тижня.

При цьому, за його словами, ці заходи будуть застосовуватися, як всередині парламенту, так і поза його межами. “Вони будуть достатніми для того, щоб забезпечити роботу парламенту”, - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС) заявили, що депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пропускають до неї представників опозиції.

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

Опозиціонери мали намір провести позачергове засідання ВР з розглядом на ньому питання про угоду щодо продовження строку перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.

Сьогодні народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Анатолій ГРИЦЕНКО звинуватив голову парламенту Володимира ЛИТВИНА та представників коаліційних фракцій у захопленні сесійної зали та недопущенні до неї депутатів від опозиції. За його словами, захоплення сесійної зали триває вже дві доби.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.