У Верховну Раду зайшли 12 нових нардепів (список)
Один з них - від БЮТ
Центральна виборча комісія зареєструвала 12 народних депутатів України замість призначених до виконавчих органів влади.
Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК сьогодні на засіданні зареєструвала 11 народних депутатів від Партії регіонів і одного - від Блоку Юлії Тимошенко.
Від Партії регіонів зареєстровані: Василь ДЕМЧИШЕН, 1956 р.н., народний депутат V скликання, проживає в Києві, включений до списку ПР під № 205, Орест МУЦ, 1969 р.н., народний депутат V скликання, проживає в Києві (№206), Микола РОМАНЮК, 1952 р.н., народний депутат V скликання, проживає в Чернівцях (№207).
Також народними депутатами від ПР ЦВК зареєструвала Петра ЦЮРКА, 1966 р.н., народного депутата V скликання, який проживає в Умані Черкаської області, (№208); Сергія ГУСАРОВА, 1953 р.н., народного депутата V скликання, який проживає в Харкові, (№209); Сергія ВАСЮТІНА, 1961 р.н., члена правління ВАТ "Укртранслізинг", який проживає в Донецьку, (№210); Олександра ЄГОРОВА, 1965 р.н., голову наглядової ради ТОВ "Актив-Банк", який проживає в Києві (№211); Вадима СТОЛАРА 1982 р.н., директора ТОВ "Торговий дім "Відродження", який проживає у Вишгороді Київської області (№212); Юлію КОВАЛЕВСЬКУ, 1977 р.н., народного депутата V скликання, яка проживає у Донецьку (№214); Олександра КАСЯНЮКА, 1967 р.н., народного депутата V скликання, який проживає у Донецьку (№215); Володимира ЗУБАНОВА, 1957 р.н., народного депутата V скликання, який проживає в Києві (№216).
Від БЮТ народним депутатом зареєстрований Олександр ФОМІН, 1963 р.н., заступник керівника агітаційного-пропагандистського блоку виконавчого секретаріату політради партії "Батьківщина", проживає в Києві (№177).
Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив зареєстрованим народним депутатам тимчасові посвідчення.