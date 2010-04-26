Фельдман обіцяє розплутати інтригу зі своїм звільненням
Тоді політик зробить висновки
Народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН відмовився очолити харківську міську організацію Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Харкові.
«Виконувати обов’язки керівника міської організації «Батьківщини» у відповідності з останніми кадровими розпорядженнями центрального апарату партії я не буду. Поки лишаюся рядовим членом. Йду з керівних посад, але закликаю всіх партійців не розвалювати нашу партійну організацію», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
Він розцінив як насмішку пропозицію очолити харківську міську організацію ВО «Батьківщина».
«Сьогодні планувалося, щоб я залишився керівником міської організації. Так планувалося комбінаторами цієї ситуації, яка відбулася в місті Харкові. Я на цю комбінацію йти не хочу, міську організацію очолює пан ЛАРЧЕНКО. Прийти на місце живої людини – для мене це було як насмішка. Я вважаю, що я вчинив правильно, я пішов», – пояснив депутат.
О.ФЕЛЬДМАН висловив здивування з приводу кадрових перестановок у керівництві Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», оскільки заяви за власним бажанням не писав і залишати політичну силу не збирається.
«Для мене останні кадрові зміни в керівництві місцевого БЮТу стали певною несподіванкою. По-перше, мова у розмові з ТИМОШЕНКО йшла про реформи в системі керівництва партії по країні в цілому, підвищення ефективності міських, обласних штабів, а не про стрімкі кадрові призначення. Про кадрові перестановки або про якісь тим більше інтриги взагалі розмови не було. По-друге, ніяких заяв за власним бажанням не писав і нікуди йти не збирався», – підкреслив О.ФЕЛЬДМАН.
Він відкинув думку про те, що кадрові перестановки зумовлені неефективністю його роботи на посту голови обласної організації ВО «Батьківщина». За словами депутата, причини цих подій полягають «виключно у внутріпартійних інтригах».
О.ФЕЛЬДМАН акцентував, що давати оцінку його роботі на посаді голови облорганізації партії «можуть тільки харків’яни, рядові партійці», а не ті, «хто в зручних кабінетах призначав за гроші представників криміналітету на державні пости, хто не вклав ні копійки власних грошей в розвиток партії».
Він підкреслив, що не збирається зводити ні з ким політичні рахунки та оцінювати нові призначення в партії.
«Я, у свою чергу, багато що міг би розказати про своїх колег, але не буду цього робити з етичних міркувань. Мені сьогодні також некоректно висловлюватися з приводу призначення на посаду виконувача обов’язки голови обласної партійної організації пана АВАКОВА, давати оцінку тим більше ТИМОШЕНКО», – сказав депутат.
О.ФЕЛЬДАН підкреслив, що ще не визначився зі своїм подальшим перебуванням у лавах БЮТ, але головним критерієм при цьому буде «думка всіх харків’ян».
«Єдине, що на сьогодні має для мене значення в політиці, – це думка моєї команди і думка всіх харків’ян. Найближчим часом хочу зібрати партійний актив, порадитися зі своєю командою про подальші перспективи. Також проведу соцдослідження і ухвалю остаточне рішення про формат перебування в Блоці Юлії Тимошенко на цій підставі», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.
Народний депутат додав, що, крім нього, з керівних посад організації ВО «Батьківщина» в Харківській області піде більшість нинішніх керівників.
«Подав у відставку перший заступник керівника партії КОЗЛОВ, МАЙБОРОДА, я думаю, що сьогодні вже написав або напише заяву голова фракції в обласній раді пан СТРОНОВ, я думаю, що вийде також ЛАРЧЕНКО», – сказав О.ФЕЛЬДМАН.
Насамкінець він запевнив, що дійде «до основ, хто затіяв цю інтригу, хто вніс деструктив в роботу партії» та зробить відповідні для себе висновки.
Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою президії «ВО «Батьківщина» від 21 квітня 2010 року, О.ФЕЛЬДМАНА звільнено з посади голови Харківської облорганізації «Батьківщини» «за власним бажанням». З 22 квітня 2010 р. виконуючим обов’язки голови Харківської облорганізації «Батьківщина» призначено колишнього губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА.