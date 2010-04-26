Комітетові ВР з іноземних справ ратифікація теж недовподоби

Комітет Верховної Ради України з закордонних справ рекомендував парламенту не ратифіковувати угоду щодо пролонгації терміну перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як повідомив УНІАН заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, відповідне рішення було ухвалено комітетом сьогодні за його засіданні.

За словами М.ТОМЕНКА, комітет визнав, що дана угода суперечить Конституції України. Комітет з закордонних справ також вважає, що дану угоду необхідно направити до Конституційного Суду України на предмет її відповідності ст. 17 Конституції України про заборону розміщення іноземних військових баз на території України. Віце-спікер зауважив, що на засіданні комітету із 14 його членів були присутні 10, 8 з яких проголосували за ухвалення такого рішення.

“Таким чином головний комітет Верховної Ради, який відповідає за підготовку розгляду цієї угоди в сесійній залі, прийняв рішення не підтримувати цю угоду”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.