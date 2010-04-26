Юридичний бік «пакту Януковича-Медведєва» схвалив екс-бютівець?

До підписаної Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим «харківської угоди» є всі підписи «відповідних міністерств», які тієї чи іншою мірою задіяні в підписанні даного документа. Про це сьогодні на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов, коментуючи заяви опозиції про незаконність підписаної угоди. Нардеп підкреслив, що є також і висновок про те, що «ніякі закони і Конституція України не порушені тут, і більше того, ви знаєте про те, що представник БЮТ сьогодні очолює ділянку роботи в Адміністрації Президента і відповідає за чистоту проходження даного документа з юридичної точки зору».

За словами Єфремова, він особисто обговорював юридичний бік питання з Андрієм Портновим, екс-бютівцем, нинішнім заступником голови Адміністрації Президента, і той показував регіоналові доповідну записку, в якій стверджується, що ані Конституція, ані закони України «пакт Януковича-Медведєва» не порушує.