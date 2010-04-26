БЮТ уже визначився, як протидіятиме ратифікації

Фракція Блоку Юлії Тимошенко використовуватиме всі законні методи, щоб не допустити завтра у Верховній Раді ратифікації угоди стосовно продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради, народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО після понад двогодинного засідання фракції БЮТ.

Він нагадав, що парламентські комітети з питань закордонних справ та з євроінтеграції сьогодні на своїх засіданнях визнали угоду стосовно ЧФ РФ неконституційною. За його словами, комітети рекомендували парламенту не ратифікувати цей документ.

М.ТОМЕНКО повідомив, що члени фракції БЮТ на своєму засіданні обговорювали питання, яким чином завтра не допустити порушення територіальної цілісності України.

«Фракція БЮТ ухвалила рішення, що якщо всупереч рішенням комітетів та Конституції буде спроба поставити на голосування цю ратифікацію, то БЮТ використовуватиме всі законні методи, аби не допустити цього», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.