Янукович заявив РНБО, що армія - на межі руйнування

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що проблеми, які накопичилися в Збройних силах, фактично поставили їх на межу руйнації.

Як повідомляє офіційний сайт глави держави, про він сказав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

«Ситуація, в якій опинилися Збройні сили, є надзвичайно важкою», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, найбільш відчутним негативний вплив світової економічної кризи був саме в українській армії. «За цей час накопичилися проблеми з оснащенням, діяльністю Збройних сил. Вони фактично досягли критичного рівня, і опинилися на межі руйнації», - зазначив Президент.

Тож він зауважив, що невипадково виніс на розгляд РНБОУ питання щодо забезпечення належного функціонування Збройних сил.

«Я вважаю, що виведення Збройних сил України на шлях сталого розвитку - наше спільне завдання, і воно потребує консолідованого рішення, а вже потім - копіткої і тривалої роботи. Рада нацбезпеки має взяти під особистий контроль планування цього процесу і його реалізацію», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Вже сьогодні необхідно визначити першочергові заходи для зупинення подальшого погіршення стану боєздатності українського війська, збереження його кадрового потенціалу, забезпечити належне виконання Збройними силами завдань оборони держави і дотримання міжнародних зобов’язань», - додав глава держави.

Також на сьогоднішньому засіданні РНБО обговорювалися обсяги фінансування Збройних сил, що їх необхідно передбачити у державному бюджеті-2010. Розглядалося також питання оптимізації чисельності української армії.

Окремо обговорювалися питання подальшого розвитку Збройних сил та забезпечення його чіткого планування.