Депутати НУ-НС зроблять все, щоб ліквідувати «харківські угоди»

Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» сьогодні на своєму засіданні одноголосно засудила «харківські угоди» про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Росії після 2017 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.

«Ми вважаємо ці угоди зрадницькими щодо України, її національних інтересів. Наша фракція зробить все для того, аби не допустити їх ратифікації Верховною Радою”, - наголошується у рішенні фракції.

Фракція НУ-НС також закликала всіх небайдужих громадян, всі політичні сили виступити спільно “проти загрози зазіхань на суверенітет України, проти зухвалого порушення Конституції, які демонструє нова влада».