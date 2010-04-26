Депутати НУ-НС зроблять все, щоб ліквідувати «харківські угоди»
19:20, 26 квітня 2010Політика
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Рішення фракції
Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» сьогодні на своєму засіданні одноголосно засудила «харківські угоди» про продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Росії після 2017 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції НУ-НС.
«Ми вважаємо ці угоди зрадницькими щодо України, її національних інтересів. Наша фракція зробить все для того, аби не допустити їх ратифікації Верховною Радою”, - наголошується у рішенні фракції.
Фракція НУ-НС також закликала всіх небайдужих громадян, всі політичні сили виступити спільно “проти загрози зазіхань на суверенітет України, проти зухвалого порушення Конституції, які демонструє нова влада».
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