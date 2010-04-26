Депутати Львівської облради проведуть біля парламенту виїзну сесію

Завтра о 10.00 у Києві біля будинку Верховної Ради України розпочнеться пленарне засідання позачергової виїзної сесії Львівської обласної ради із зверненням до ВР не ратифіковувати угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, участь у виїзній сесії візьмуть всі 120 депутатів Львівської обласної ради на чолі з головою облради Мирославом СЕНИКОМ.

Щойно автобуси з депутатами вирушили зі Львова до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.