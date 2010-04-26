Путін: ми готові зробити Україні масштабні пропозиції

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН вже сьогодні готовий запропонувати Україні масштабні проекти зі співпраці в одній із провідних галузей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на початку зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми готові зараз, у ході нашої бесіди, а потім і з Президентом (Віктором ЯНУКОВИЧЕМ - УНІАН), зробити певні масштабні пропозиції щодо спільної роботи і щодо взаємної кооперації в одній із провідних галузей», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він не уточнив перед журналістами, про яку саме галузь ідеться.

В.Путін також нагадав, що цього тижня відбудеться засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічного співробітництва, і на сьогоднішній зустрічі з прем`єр-міністром України обговорюватиметься, зокрема, і порядок денний цього заходу.

«Мені б хотілося разом з вами подивитися на порядок денний нашої майбутньої вже великої роботи і, більш того, хотілося б доповісти президентові про наші плани», - сказав В.Путін.

У свою чергу М.Азаров зазначив, що у урядів двох країн накопичилися чимало ще невирішених питань, які необхідно вирішувати. «Частина значних питань нам вдалося вже вирішити з урахуванням взаємної вигоди і взаємного інтересу, але, проте, ще є ряд проблем, про які треба переговорити і обговорити. Тому ми ваш приїзд вітаємо. Ми завжди раді вас бачити. І вас, і ваших колег», - сказав М.Азаров.

Після коротких заяв прем`єр-міністри України і Росії продовжили зустріч делегацій в закритому режимі.

З російського боку в переговорах бере участь віце-прем`єр Ігор СЄЧИН, з українського боку – віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО і міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.