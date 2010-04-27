Путін: Тимошенко не заперечувала проти продовження базування ЧФ

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН здивований реакцією деяких політичних сил на угоду про продовження термінів перебування ЧФ у Криму і заявляє, що колишній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час переговорів із ним на посаді прем`єра не заперечувала проти такого рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ПУТІН заявив на брифінгу в Києві.

«У попередні роки - та ось зовсім недавно - ми з попереднім урядом України, зокрема і з Юлією Володимирівною, обговорювали питання про можливе продовження перебування російського флоту в Криму. Ніхто не заперечував», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він зазначив, що ситуація, що склалася на сьогодні, не зіпсує його особистих стосунків з екс-прем`єр-міністром України.

«Я розумію, що це питання суто внутрішньої політики. Але завжди питання стояло таким чином. Ніхто, зокрема і Юлія Володимирівна, не відмовлялася у розмовах зі мною, в усякому разі, обговорювати питання продовження перебування російського флоту. Мова йшла тільки про одне - ціну питання», - сказав В. ПУТІН.