Тернопільська облрада проведе виїзне засідання під Верховною Радою

27 квітня, о 10.00 біля будинку Верховної Ради України розпочнеться об’єднане з Івано-Франківською та Львівською обласними радами виїзне засідання сесії Тернопільської облради з питання звернення до Верховної Ради України щодо нератифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», відповідне розпорядження видав голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА.

«Провести 27 квітня 2010 року в м. Києві об’єднане з Івано-Франківською та Львівською обласними радами пленарне засідання тридцять першої сесії Тернопільської обласної ради п’ятого скликання”, – йдеться, зокрема, у розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Планується, що 27 квітня відбудеться одночасна ратифікація цієї угоди як Верховною Радою України, так і Державною думою Росії.

Тим часом в Україні опозиційні політичні сили заявили про намір не допустити ратифікації цього документа.