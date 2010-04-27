Путін оббрехав Тимошенко?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяви прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА про начебто існування між ними домовленості щодо продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

«Як до президентських виборів, так і після моя позиція щодо пролонгації угоди про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації після 2017 року була чіткою та публічною», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, з цією позицією знайомий як народ України, так і лідери інших держав.

Лідер БЮТ наголосила, що сьогодні її політична команда спрямує усі свої сили на те, щоб не допустити ратифікації «ганебної угоди, яка є здачею національних інтересів».

«У випадку ратифікації зрадницької угоди силовим шляхом наша політична сила після повернення до влади її денонсує», - пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Києві на брифінгу В.ПУТІН висловив здивування реакцією деяких політичних сил України на угоду про продовження термінів перебування ЧФ РФ у Криму і заявив, що колишній прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО під час переговорів із ним на посаді прем`єра не заперечувала проти такого рішення.

«У попередні роки - та ось зовсім недавно - ми з попереднім урядом України, зокрема і з Юлією Володимирівною, обговорювали питання про можливе продовження перебування російського флоту в Криму. Ніхто не заперечував», - сказав В.ПУТІН.