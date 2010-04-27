У залі Верховної Ради - бійка

У сесійній залі Верховної Ради біля урядової ложі відбулось декілька бійок між народними депутатами від НУ-НС і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, участь у бійках брали Іван СТОЙКО, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Станіслав АРЖЕВІТІН (усі троє від НУ-НС), а також народні депутати від Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ, Владислав ЛУК’ЯНОВ.

На даний час народні депутати від Партії регіонів зуміли прорватися у перші три ряди робочих місць фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і зняли український прапор, яким було накрито ці ряди.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН веде пленарне засідання під прикриттям парасольок, які тримають його охоронці.

Тим часом поповнення ВР складає присягу під крики опозиції.