Тимошенко поїде Україною піднімати народ

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України повстати проти чинної влади і добиватись дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у кулуарах Верховної Ради вона назвала сьогоднішній день чорним в історії України.

Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, «що банда, яка прийшла сьогодні до влади», продовжить здавати Україну, і тому вона завтра поїде регіонами України для того, аби піднімати громадськість на спротив.

Вона підкреслила, що необхідно добитись обрання нового парламенту, який денонсує сьогоднішні угоди по Чорноморському флоту РФ.