Тимошенко поїде Україною піднімати народ
11:32, 27 квітня 2010Політика
9153 0
Людер БЮТ вважає день "чорним"
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України повстати проти чинної влади і добиватись дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у кулуарах Верховної Ради вона назвала сьогоднішній день чорним в історії України.
Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, «що банда, яка прийшла сьогодні до влади», продовжить здавати Україну, і тому вона завтра поїде регіонами України для того, аби піднімати громадськість на спротив.
Вона підкреслила, що необхідно добитись обрання нового парламенту, який денонсує сьогоднішні угоди по Чорноморському флоту РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter