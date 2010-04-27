Янукович прибув до Страсбурга

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з одноденним робочим візитом до Страсбурга (Франція) для участі у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, о 12.00 за київським часом запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Також заплановані зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО та головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ.

Крім того, Президент України виступить на сесії ПАРЄ.

У складі української делегації – глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, його заступники Ганна ГЕРМАН та Андрій ГОНЧАРУК, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, народний депутат, заступник члена Венеціанської комісії Сергій КІВАЛОВ.