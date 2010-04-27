Янукович прибув до Страсбурга

11:41, 27 квітня 2010
Політика
2743 0

Президент виступить на сесії ПАРЄ

 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з одноденним робочим візитом до Страсбурга (Франція) для участі у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, о 12.00 за київським часом запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

Також заплановані зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО та головою Європейського суду з прав людини Жан-Полем КОСТОЮ.

Крім того, Президент України виступить на сесії ПАРЄ.

У складі української делегації – глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, його заступники Ганна ГЕРМАН та Андрій ГОНЧАРУК, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, народний депутат, заступник члена Венеціанської комісії Сергій КІВАЛОВ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter