Ющенко заявляє, що не буде об’єднуватися з Тимошенко

Колишній Президент України, лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО не буде об’єднуватися з лідером об’єднаної опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після виходу з Верховної Ради України, де була ратифікована угода між Україною та Росією про продовження терміну перебування ЧФ у Севастополі до 2042 року.

«Що таке об’єднання з ТИМОШЕНКО, скажіть мені? Я двічі об’єднувався з ТИМОШЕНКО, об’єднувався і результат був один – глибше і глибше роздроблення патріотичних і демократичних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що Україна має проблему демократичного руху. На його думку, опозиційним силам потрібна консолідація, яка нікого не знищує. «Не ЯНУКОВИЧ нас переміг. Бійня в оточенні ЮЩЕНКА не від ЯНУКОВИЧА почалася і, вибачте, не від СИМОНЕНКА. Не від їх позицій, а від тієї політичної некоректності і відсутності національних пріоритетів, а тільки бачення одного – де ти є у владі», - наголосив колишній Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що “Ю.ТИМОШЕНКО, підписавши газові угоди 19 січня 2009 року з Росією, здала українські економічні інтереси, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, підписавши угоду з Росією 21 квітня, здав політичні інтереси України».

На його переконання, діюча влада в Україні ненадовго, але боротьба з нею залежить від кожного.