Янукович через Путіна спав сьогодні тільки дві години

12:48, 27 квітня 2010
Політика
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Президент задоволений подіями

 Президент Віктор Янукович задоволений ратифікацією угоди з Росією про продовження базування Чорноморського флоту до 2042 року.

Про це, як пише Українська правда,  Янукович сказав у Страсбурзі, куди він прибув для виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Сьогодні парламент ратифікував угоду і прийняв бюджет. Сьогодні дуже добрий день", - сказав Янукович президенту ПАРЄ Мовлуду Чавушоглу.

Янукович також розповів про свій напружений день напередодні.

"Вчора Путін відлетів о 2 годині ночі. Так що я сьогодні дві години поспав", - зазначив Янукович.

 

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