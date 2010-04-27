Янукович через Путіна спав сьогодні тільки дві години

Президент Віктор Янукович задоволений ратифікацією угоди з Росією про продовження базування Чорноморського флоту до 2042 року.

Про це, як пише Українська правда, Янукович сказав у Страсбурзі, куди він прибув для виступу на Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Сьогодні парламент ратифікував угоду і прийняв бюджет. Сьогодні дуже добрий день", - сказав Янукович президенту ПАРЄ Мовлуду Чавушоглу.

Янукович також розповів про свій напружений день напередодні.

"Вчора Путін відлетів о 2 годині ночі. Так що я сьогодні дві години поспав", - зазначив Янукович.