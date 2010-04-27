Янукович надумав покінчити з непарламентською етикою у ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ назвав сьогоднішнє рішення Верховної Ради про ратифікацію угоди по Чорноморському флоту РФ і прийняття державного бюджету на 2010 рік позитивними результатами роботи прагматичної коаліції, яка прагне реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВУШОГЛУ сьогодні у Страсбурзі.

«В українському парламенті не сталося нічого несподіваного», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив: «Якщо деякі із депутатів не дотримуються парламентської етики, в Україні вже до цього, на жаль, звикли, але пора вже з цим закінчувати».

Президент висловив переконання, що, незважаючи на протистояння у Верховній Раді, там зараз працює прагматична коаліція, яка ефективно приймає закони і буде реалізовувати реформи.

Звертаючись до президента ПАРЄ, В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що сьогоднішні рішення ВР є символічними, й українська сторона прагнула, щоб зазначені рішення парламент ухвалив саме у день його візиту до Страсбурга.