Анонім повідомив про можливість вибухів у метро Києва у разі ратифікації

Сьогодні о 9.30 по лінії «102» надійшло анонімне повідомлення про можливість вибухів у столичному метро у разі ратифікації Верховною Радою угоди про подовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України у місті Києві, при цьому чоловік, який телефонував, не уточнив, де саме може бути закладено вибухівку, але попередив, що відповідальність за це цілком нестимуть українські політики, які ратифікують цю угоду.

Внаслідок ретельного обстеження метрополітену ніяких вибухових пристроїв не виявлено.

Міліція вживає заходів щодо встановлення особи, що телефонувала, та її затримання.