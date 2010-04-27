Янукович: є дуже важливою підтримка ПАРЄ вступу України до ЄС

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ заявляє про підтримку пакета реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ у Страсбурзі.

“Новий Президент і новий уряд ініціювали пакет реформ, і ми підтримуємо цей процес”, - сказав Президент ПАРЄ.

“Я сподіваюсь, що ці реформи зможуть допомогти Україні виконати зобов’язання перед Радою Європи”, - додав він.

М.ЧАВУШОГЛУ висловив сподівання, що Україні вдасться виконати свої зобов’язання до початку головування у Раді Європи у 2011 році.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив про намір виконати усі зобов’язання перед Радою Європи до травня 2011 року.

Він також заявив, що для України є дуже важливою підтримка ПАРЄ вступу України до Європейського Союзу.