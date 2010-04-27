У сесійній залі ВР нишпорять слідчі

У сесійній залі Верховної Ради працює слідчо-оперативна група у складі працівників столичної прокуратури і міліції, які збирають матеріали щодо сьогодніх подій.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

«Приводом для проведення перевірки стали повідомлення, оприлюдені у ЗМІ про події, що відбулися у Верховній Раді. На даний час створена і працює слідчо-оперативна група, до якої входять працівники прокуратури міста Києва, Головного управління МВС України у місті Києві. Проводяться необхідні слідчі дії, зокрема, оглядається сесійна зала Верховної Ради», - сказала вона.