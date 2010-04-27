Тимошенко відповіла Ющенку, що не час бити один одного

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що акції протесту опозиції спільно з суспільством можуть призвести до проведення позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам по закінченню засідання фракції БЮТ.

«Безумовно, не так просто провести дострокові парламентські вибори, але я вірю, що об’єднання парламентської опозиції та небайдужого народу може призвести до серйозного тиску на Верховну Раду, і це може призвести до дострокових виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, зважаючи на сьогоднішні дії влади, не має часу чекати ще два з половиною роки до проведення чергових виборів до ВР.

«Де у нас гарантії, що через два з половиною роки у нас взагалі буде країна», - запитала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона запевнила, що до 11 травня всі депутати-опозиціонери роз’їдуться по регіонах «згуртовувати і об’єднувати людей проти нинішньої влади».

Коментуючи заяву екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА, що він не має наміру об’єднуватися з Ю.ТИМОШЕНКО в опозиції, лідер БЮТ сказала: «А Віктору Андрійовичу, я хочу переконливо сказати, що не час бити один одного. І всі п’ять останніх років це було нелогічно, це було неправильно, це було непродумано для країни. І тому сьогодні, що б не закидав мені Віктор Андрійович, інші лідери опозиції, я буду робити зі свого боку все тільки на об’єднання».