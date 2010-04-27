Народна самооборона попередила про «колючки по одному місцю»

Політична партія «Народна самооборона» презентувала в Чернігівській області програму «Інтелектуальна самооборона», спрямовану на збереження національних традицій, виховання у молоді патріотизму, залучення її до української історії і культури. Її гасло - «Я гордий, що українець».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, минулої суботи акція стартувала в центрі містечка Ріпки, де напередодні 24-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС «самооборонці» на згадку про ліквідаторів висадили троянди. Чорнобильська трагедія торкнулася тут багатьох: 500 жителів Ріпок брали участь у ліквідації аварії, а 100 ліквідаторів заплатили власним життям, аби захистити від біди мільйони українців.

У Козельці активісти «Народної самооборони» приурочили до дня матері одразу декілька корисних і цікавих справ. Зокрема, «самооборонці» подарували місту скульптуру львівського майстра «Веснянка», яка встановлена на центральній площі і символізує молодість, красу і материнство. Клумбу навколо скульптури «самооборонці» разом з місцевими жителями прикрасили трояндами.

Заступник лідера партії «Народна самооборона» Сергій ЛУЦЕНКО відзначив, що хоча акція має й неполітичний характер, але колючки троянд повинні слугувати нагадуванням деяким політикам про те, що «якщо вони не піклуватимуться про Україну й українців, то одержать цими колючками по одному місцю». Для юних жителів містечка «самооборонці» організували лялькову виставу і пригостили великим тортом.

Акція в Чернігові була присвячена 65-им роковинам Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Біля меморіалу полеглим воїнам активісти партії разом з молодіжною «самообороною» висадили 500 кущів троянд і поклали квіти до монумента. «Цим ми вшанували пам`ять полеглих у Великій Вітчизняній війні, тих, хто захистив нас і дав можливість жити на нашій рідній землі», - сказав С.ЛУЦЕНКО. Підтримати акцію в Чернігові приїхали представники «НС» з міста Сум.

Сьогодні акція завершується в Новгороді-Сіверському. «Всі ми пам`ятаємо пісню «З чого починається Батьківщина?». На мою думку, Батьківщина починається з нашої пам`яті, яка передається з покоління в покоління. На Новгород-Сіверській землі ми згадуємо славні наші традиції, згадуємо Баяна, князя Ігоря, «Слово о полку Ігорєвє». А також з болем ми згадуємо події Великої Вітчизняної війни, коли в стінах Спасо-Преображенського монастиря німецько-фашистські загарбники знищили близько 20 тисяч військовополонених», - сказав куратор «Інтелектуальної самооборони» С.ЛУЦЕНКО під час висадження троянд біля меморіалу жертвам подій 1941-43 років у монастирі.

Завершилася презентація ІС вшануванням пам`яті батьків великого українського педагога Костянтина Ушинського, які поховані на Новгород-Сіверській землі.

Акцію «Народної самооборони» підтримав поет-бард, лауреат премії імені В.Стуса Олександр СМИК, який виступив з концертами на Чернігівщині.

Загалом Інтелектуальна самооборона висадила на Чернігівщині 1500 кущів троянд.