Лавров: Москва зрозуміла, що в голові у Саакашвілі війна не закінчилась

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що Росія не хотіла визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Рішення було нашим, воно було вистражданим. Ми не хотіли визнавати незалежність, навіть коли була визнана незалежність Косово, незважаючи на тиск», - сказав російський міністр.

С.ЛАВРОВ зазначив, що з початку 2008 року відбулося декілька зустрічей між керівництвом Росії та Грузії, в ході яких обговорювалося питання Абхазії та Південної Осетії.

Так, за словами міністра, на початку червня 2008 року на економічному форумі в Санкт-Петербурзі Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ домовилися підготувати документ про незастосування сили.

Разом із тим, зазначив С.ЛАВРОВ, на пропозиції російської сторони Грузія зажадала спершу вивести з регіону російських миротворців, сприяти зміні на посту президента самопроголошеної Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ та висунула низку інших вимог.

«Ну, це знущання було чистої води», - сказав С.ЛАВРОВ.

Російський міністр зазначив, що й після закінчення війни при підготовці плану мирного врегулювання за посередництва Президента головуючої на той момент у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ Росія пропонувала включити в цей план положення про міжнародні дискусії щодо статусу цих регіонів, проте така пропозиція Москви була знехтувана Тбілісі.

«Й ми зрозуміли, що в нього (М.СААКАШВІЛІ – УНІАН) у голові війна-то не закінчена», - сказав С.ЛАВРОВ.

«Генетично, здається, в Президента Грузії присутнє імперське ставлення до малих народів, які живуть на території Грузії», - додав він.

За словами міністра, під час війни у Росії не було ніяких «геополітичних планів у голові». «Ми рятували людей», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що Росії зараз дуже непросто допомагати Абхазії та Південній Осетії, оскільки Росія має достатньо власних проблем. «Але ми їм все-таки допомагаємо, ми уклали договори, ми взяли їх під свій захист», - сказав С.ЛАВРОВ.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії й фактично з того часу утримує ці території під своїм контролем. Більшість країн Європи та світу не визнали незалежність цих двох республік і продовжують наполягати на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.